В окупованому Донецьку в будинку спалахнула пожежа: постраждав чоловік

У тимчасово окупованому Донецьку вночі у вівторок, 24 грудня, спалахнула пожежа у житловому будинку. Внаслідок інциденту постраждав один мешканець. Про це повідомив так званий голова адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«За інформацією пожежно-рятувального загону м. Донецька «МНС ДНР», сьогодні вночі внаслідок пожежі в Ленінському районі на вул. Дніпродзержинській у багатоквартирному будинку постраждав 60-річний чоловік», — зазначив він.



За словами Кулемзіна, потерпілого госпіталізували до медичного закладу. Причина займання встановлюється.



Раніше ми писали, що у Краматорську Донецької області 19 грудня спалахнула пожежа в одній із квартир п'ятиповерхового будинку. Внаслідок займання загинув чоловік. Пожежники врятували жінку, яка перебувала у палаючій квартирі, її негайно госпіталізували.