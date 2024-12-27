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РФ атакувала Україну баллістикою та БПЛА: відомо, скільки цілей збила ППО

27 грудня 2024, 09:19

РФ атакувала Україну баллістикою та БПЛА: відомо, скільки цілей збила ППО

Сили ППО збили 13 БПЛА. Фото: Повітряні сили Сили ППО збили 13 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч на 27 грудня запустила по Україні дві балістичні ракети та понад 20 безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 13 російських БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

 «У ніч на 27 грудня (із 19.00 26 грудня) противник завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Воронезької та Курської областей, а також атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Брянськ, Міллерово — РФ», — йдеться у повідомленні.

 Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 13 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

 Крім того, через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів локально втрачені (без негативних наслідків).

 Раніше ми писали, що 26 грудня війська РФ атакували багатоповерховий будинок у місті Часів Яр Донецької області. Двоє мирних жителів загинули, є постраждалі. 

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