Українські спецслужби та ЗСУ атакували зустріч офіцерів керівного складу військ РФ: є загиблі

Наслідки атаки на зустріч офіцерів ЗС РФ. Фото: ГУР

Три офіцери керівного складу російських військ ліквідовані в результаті успішної операції Департаменту активних дій ГУР, СБУ, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ «Таврія». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Співробітники ГУР отримали інформацію про заплановану зустріч за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази ЗС РФ у Запорізькій області. Після перевірки та підтвердження даних військові розвідники розробили план операції, до якої силами та засобами приєдналися ОУВ «Таврія», СБС та тактична група «Тайфун» СБУ.



Відразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони.



В результаті операції ліквідовані три офіцери військ Росії:

капітан Дмитро Нагорний, командир 1-го батальйону 135-го мотострілецького полку;

капітан Григорій Крохмальов, заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку;

капітан Юрій Фомін, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази.

Також знищені п'ять одиниць автомобільної техніки росіян.

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