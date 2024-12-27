Через загрозу безпілотників у кількох великих аеропортах РФ запровадили план «Килим»

Через загрозу безпілотників у Казані та ще кількох містах Росії не приймають аеропорти. Ілюстративне фото

Аеропорт Казані тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси. Про це сьогодні пише видання Baza з посиланням на представника Росавіації Кореняко.

План «Килим» також введений ще в кількох російських аеропортах. За даними «Бази», йдеться про Самару, Грозний і Махачкалу. Перед цим обмеження було введено в аеропортах Сочі та Астрахані.

Затримано рейси на виліт і на приліт. Попередньо — через загрозу атаки безпілотників.

Раніше сьогодні в Міноборони РФ заявили, що за ніч 5 безпілотників збиті над територією Брянської області, 3 — над територією Курської області, по 2 — над територіями Бєлгородської та Тульської областей та 1 — над територією Астраханської області.

Нагадаємо, російська ракета класу «земля-повітря» стала причиною катастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній» у місті Актау Казахстан. Про це повідомив європейський телеканал Euronews із посиланням на джерела в уряді Азербайджану, який провів попереднє розслідування.