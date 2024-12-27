Окупанти РФ зміцнюють аеродром «Саки» для захисту від ударів ЗСУ

Су-30 на аеродромі в Саках. Фото: АТЕШ

Агенти українського спротиву «АТЕШ» провели розвідку військової авіабази біля Новофедорівки, зафіксувавши наявність спецтехніки та будівельні роботи, які свідчать, що окупанти намагаються звести захисні споруди для літаків.



Крім того, було зафіксовано точну кількість та типи літаків, розміщених на аеродромі, а також системи ППО, які їх прикривають.

ЗРК «С-400» на авіабазі в Новофедорівці. Фото: АТЕШ

«Координати: 45.099065258, 33.60950037. З 2014 року на аеродромі дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк на літаках Су-24М та Су-30СМ», - йдеться у повідомленні.

Літаки на авіабазі у Новофедорівці. Фото: АТЕШ

Раніше Сили оборони України неодноразово завдавали успішних ударів по цьому об'єкту.

Літаки на авіабазі у Новофедорівці. Фото: АТЕШ

«Усю зібрану інформацію про розміщення літаків, РЛС, техніки та особового складу ми передали Силам оборони України», - зазначили в українському спротиві.

Раніше джерела підтвердили влучання по аеродрому «Саки» в Криму: знищено РЛС і поранено двох військових.