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Армія РФ окупувала ще одне село на Донеччині і просунулась біля восьми населених пунктів — DeepState

27 грудня 2024, 08:43

Армія РФ окупувала ще одне село на Донеччині і просунулась біля восьми населених пунктів — DeepState

На карті DeepState відзначено просування військ РФ у Донецькій області за даними на 27 грудня На карті DeepState відзначено просування військ РФ у Донецькій області за даними на 27 грудня

Російські військові відновили просування на відрізку фронту на півдні під Покровськом і зуміли просунутися поряд з чотирма населеними пунктами. Крім того, на південному фланзі поряд із Кураховим росіяни окупували село і мають успіхи у ще трьох точках. Про бої на Донбасі станом на 27 грудня аналітики проекту DeepState написали в телеграм-каналі.

Загалом аналітики повідомили, що росіяни в районі Покровська — Курахове захопили один населений пункт, просунулися близько восьми, і є уточнення щодо позицій біля села на Времівському напрямку.

Зазначається, що на Курахівському напрямку в Донецькій області війська РФ просунулися на північному фланзі від Курахового. Зокрема, аналітики проекту DeepState написали про успіхи агресора біля Новоєлизаветівки (пройшли близько 1,5 км), Українки (повністю окупували), Сонцовки (подолали кілька сотень метрів). Є також просування росіян у місті Курахове.

На карті DeepState видно, як противник захопив кілька будинків на південно-західній околиці. Окуповано близько двох третин міста.

На Покровському напрямку, згідно з даними DeepState, ЗС РФ зрушили лінію боїв на південь від Покровська. На 20-кілометровому відрізку росіяни просунулися біля Нововасильівки, Піщаного, Даченського та Лисівки. Найпомітнішие просування — у Лисівці, де супротивник пройшов уперед на відстань до 2 км. Крім того, біля Даченського росіяни розширили плацдарм: контролювали ділянку 700 м, а тепер — 1,7 км. Найкоротша відстань до південних околиць Покровська — 2 км, біля села Шевченко. Втричі більша відстань, близько 6-7 км, — від Піщаного до траси Е-50, яка веде до Павлограда Дніпропетровської області.

Времівський напрямок. Під Великою Новосілкою особливих змін лінії боїв немає, свідчать дані DeepState. Аналітики пояснили, що уточнили лінію фронту біля села Рівнополь. На карті видно, що відстань між південно-західною та північно-східною російськими «язиками» навколо Времівки — Великої Новосілки становить близько 7 км.

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