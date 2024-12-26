Падчерка російського військового чиновника пов'язана з італійською виноробнею, яка постачає елітний алкоголь в окупацію

Магазини мережі Spirits Tobacco Market реалізують елітний алкоголь в окупованих Донецьку, Макіївці, Маріуполі та інших захоплених містах. Ця мережа алкогольних бутиків налічує 16 магазинів у Донецьку, Макіївці, Маріуполі, Шахтарську та Харцизьку. Алкоголь туди постачає компанія Simple.



Бренд Bruni представлений лише в одній країні — в Росії. Його продукцію випускає італійська виноробня Cielo e Terra.



Нещодавно колаборацію з італійською виноробною Bruni представила падчерка колишнього заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова Олександра Маніович. Про це пише The Insider.



Вітчим Олександри, Тимур Іванов, обіймав посаду заступника міністра оборони Росії з 2016 до 2024 року. До того як прийти в міністерство, Іванов був заступником голови уряду Московської області, губернатором якої був Сергій Шойгу, і перейшов на військову службу слідом за своїм керівником. У 2022 році Фонд боротьби з корупцією та видання «Проєкт» випустили розслідування про розкішне життя заступника міністра і його сім'ї. Майно Іванова містило елітну 300-метрову квартиру в 1-му Зачатьєвському провулку в Москві, садибу площею понад 10 тисяч квадратних метрів в елітному селищі Успенське. Під час обшуку у колишнього міністра заарештували 23 автомобілі, 12 мотоциклів, моторолер і катер для риболовлі.



Одним із головних джерел корупційних доходів розслідувачі називали будівельного підрядника Міноборони «Олімпсітібуд», який працює, зокрема, у зруйнованому російськими військами Маріуполі. Виторг цієї фірми 2023 року перевищив 65 млрд рублів. Тимура Іванова було заарештовано у квітні 2024 року, а в жовтні став фігурантом ще однієї справи. млн рублів при купівлі поромів для Керченської переправи



Олександру Маніовичу Іванов виховував з дитинства, а сама Олександра називає його своїм батьком.



«Попри на розв'язану війну в Україні, активну роль у якій відіграв Іванов, його дружина та падчерка продовжили розкішне життя в Європі. На Лазурному узбережжі Франції Іванов і Маніович володіють елітною нерухомістю і розкішним Rolls-Royc, придбаним спеціально для канікул. У березні 2022 року, за місяць після початку повномасштабної війни, Олександра відвідувала Париж і Лондон, здійснювала покупки в люксових бутиках, залишаючи в магазині до 8 тисяч євро за візит» — пише видання.