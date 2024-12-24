Головне за день: У Бердянську підірвали авто «мера». Удар по Кривому Рогу

Політика



Як тільки республіканці візьмуть під свій контроль Палату представників, Сенат і Білий дім, Україна суворо звітуватиме за допомогу США. Також відбудуться слухання у Конгресі через корупцію. Про це українському англомовному виданню Kyiv Post повідомив один із інсайдерів у Вашингтоні.



Суспільство



У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими «Хочу до своїх» повідомили , що 22 засуджених з Луганської області дали згоду, щоб їх у рамках обміну відправили до Російської Федерації.



Помічник голови Кремля Юрій Ушаков заявив , що військові з Північної Кореї можуть взяти участь в урочистому параді в Москві 9 травня з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.



На тимчасово окупованій частині Луганської області з 24 грудня заборонено польоти цивільних безпілотних літальних апаратів у період дії воєнного стану.



В окупованому Бердянську вибухнуло авто голови окупаційної ради міста Василя Нечета. На місці вибуху працювала бригада швидкої допомоги. Але хто саме постраждав, наразі невідомо.



Наклав на себе руки 18-річний Олександр Якущенко, якого вивезли 2022 року з дитбудинку Херсонщини до Росії. Хлопець більше року прожив у прийомній сім'ї у Краснодарському краї РФ.



Бойові дії



Росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії, загинув місцевий житель, пошкоджено 3 торгові кіоски, 3 приватні будинки. У Покровську постраждала одна людина, пошкоджено будинки. У Херсонській області одна людина загинула, ще двоє отримали поранення, пошкоджено 19 приватних будинків. Російські війська вдарили балістичною ракетою по чотириповерховому будинку у Кривому Розі, одна людина загинула, ще 15 поранено.



За даними аналітичного проекту DeepState, армія Росії просунулась на Курахівському напрямку і захопила три селища в Донецькій області, Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку.



Російські війська наступають на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках, повідомила речниця ОТГВ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова. За її словами, окупанти наступають із технікою, що раніше було дуже рідкісним явищем.