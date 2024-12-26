В окупованій Луганській області скасують комендантську годину на кілька днів. З чим це пов'язано

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник Фото: особиста сторінка Пасічника у Телеграм

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник «ухвалив рішення» призупинити дію комендантської години на окупованій Луганщині на новорічні та різдвяні свята в районах, де це дозволяє військова обстановка. Про це стало відомо із повідомлення самого Пасічника.



За його словами, відповідний «указ» уже підписаний.



«Дію комендантської години призупинено з 23:00 31 грудня до 04:00 2 січня, а також у ніч з 6 на 7 січня», – сказав голова угруповання «ЛНР».



Пасічник заявив, що з міркувань безпеки на території Кремінського, Сватівського та Троїцького районів, а також міст Лисичанськ, Сокологірськ, Рубіжне та Сіверськодонецьк комендантська година не призупинена і продовжує діяти в раніше встановленому режимі.

Нагадаємо, що голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що окупанти у 2025 році «почнуть відновлювати» Донецький аеропорт.