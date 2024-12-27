У Брянській області РФ через атаку безпілотника на нафтостанцію згоріли два трансформатори

Два трансформатори згоріли внаслідок атаки на нафтоперекачуючу станцію у Брянській області Росії. Про це сьогодні пише видання ASTRA.

Наголошується, що НПС «Десна» АТ «Транснефть-Дружба» у селищі Десна Брянської області безпілотники атакували 25 грудня.

«Згоріли два трансформатори, постраждалих немає», — пише видання.

Нагадаємо, вранці 25 грудня чотири безпілотники впали на територію лінійної диспетчерської виробничої станції ТОВ «Транснафтопродукт» у селі Новомикільське Тамбовської області РФ. Внаслідок атаки спалахнула котельня. Місцеві жителі також стверджують, що пошкоджено Мічурінський завод «Прогрес». Підприємство випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.