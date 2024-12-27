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Бійці ЗСУ не розраховують на швидке перемир'я, але сподіваються на переговори у 2025 році — WP

27 грудня 2024, 10:54

Бійці ЗСУ не розраховують на швидке перемир'я, але сподіваються на переговори у 2025 році — WP

Українські солдати не проти передиху, але не розраховують на швидке перемир'я. Про це пише американське видання The Washington Post.

Зазначається, що на передовій панує «атмосфера песимізму та зневіри»: українці змушені відступати, а бойовий дух стрімко падає. Крім того, посилюються побоювання щодо можливого припинення підтримки з боку Заходу.

Також деякі сподіваються, що інавгурація Трампа у січні може стати «поворотним моментом у війні у бік переговорів».

«На питання про те, що вони думають про можливе припинення вогню у 2025 році, українські солдати відповіли, що були б раді передиху», — йдеться у публікації.

За словами одного з бійців ЗСУ на ім'я Фелікс із 33-ї механізованої бригади, українські військовослужбовці виснажені бойовими діями.

Його підтримали й інші солдати, наголосивши, що їхньому підрозділу критично не вистачає людей на багатьох важливих тилових посадах, а в піхоті залишилося лише кілька бійців, пишуть кореспонденти WP.

Фелікс висловив сподівання, що переговори про припинення вогню розпочнуться після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.

Українець наголосив, що так більше не може продовжуватися.

«Якщо наші чиновники не можуть покласти цьому кінець, то, можливо, це зможе зробити Трамп», — зазначив військовий.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп під час виступу у Феніксі, штат Арізона, 22 грудня заявив, що чекає на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним для того, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні.

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