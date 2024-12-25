На окупованій території Донбасу не працюють YouTube та частина VPN-сервісів

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини не працює YouTube та частина VPN-сервісів

На тимчасово захоплених територіях Донеччини та Луганщини спостерігаються обмеження доступу до YouTube та VPN-сервісів. Про це повідомляє Донбас Реалії.



Як повідомили місцеві жителі, відкрити YouTube неможливо з багатьма безкоштовними VPN-сервісами в окупованих Донецьку та Луганську.



Сервіси Lantern та NTHLink не працюють повністю. За допомогою версії Psiphon є доступ до YouTube, проте скачати безкоштовну версію розробника вже неможливо, пропонується лише платна Psiphon Pro.



Крім того, зараз не працюють VPN Clear, Planet VPN, VPN Україна і Super VPN. Розробником Clear є українська компанія MacPaw, Planet VPN — румунська Free VPN Planet. Два інших сервіси не мають чітких даних про розробників: «VPN Україна» належить компанії AltApps, країна її реєстрації невідома, а Super VPN — компанії SuperSoftTech також з невідомою реєстрацією, крім того, у 2020 році цей VPN був фігурантом великого витоку даних.



Також не працює сервіс NTHLink, на базі якого було розроблено експлейнер для мешканців окупованих територій.



Раніше ми писали, що 23 грудня в РФ заявили про фактичне блокування YouTube. Обсяг трафіку на платформі впав до 20% звичайного рівня.