На захопленій частині Луганщини заборонили запускати безпілотники

На тимчасово окупованій частині Луганської області з 24 грудня заборонено польоти цивільних безпілотних літальних апаратів під час дії воєнного стану. Про це повідомили у відомстві уряду так званої «ЛНР».



«Леонід Пасічник своїм указом заборонив польоти безпілотних цивільних повітряних суден на території «ЛНР» у період дії воєнного стану. Запуск БПЛА заборонено, за винятком польотів, що виконуються з метою забезпечення завдань силових відомств, а також на підставі дозволу керівника робочої групи при штабі оборони «ЛНР», — сказано в повідомленні.



Крім того, затверджено порядок видачі дозвільних документів щодо використання безпілотних цивільних повітряних суден або безпілотних цивільних авіаційних систем.



До речі, глава Кремля Володимир Путін 19 жовтня 2022 року підписав указ про введення воєнного стану на окупованих територіях. Зазначимо, що в анексованому Криму не запровадили воєнний стан.



Раніше ми писали, що в окупованій Луганській області на ділянці автодороги між містом Сіверськодонецьк та селищем Новоайдар росіяни посилено перевіряють чоловіків.