На окупованій Луганщині затримали «бійця "Правого сектора"»: його «підозрюють» у боях проти ЗС РФ

Затриманий нібито «боєць "Правого сектора"». Фото: кадр із відео

В окупованій Луганській області затримали нібито бійця «Правого сектора». Про це стало відомо із повідомлення фейкового «Слідчого комітету по ЛНР».



Загарбники заявили, що чоловік «вступив до лав «Правого сектора» і з жовтня 2022 року брав участь у бойових діях проти Збройних сил РФ у Донецькій та Луганській областях».



«Після доставлення до підрозділу відомства чоловік дав свідчення. Слідство має намір клопотати перед судом про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту», – сказали в «Слідкомі».

Нагадаємо, що на Луганщині затримали «ексбійця батальйону "Айдар"», окупанти його підозрюють у боях проти «Народної міліції ЛНР».