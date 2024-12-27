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На окупованій Луганщині затримали «бійця "Правого сектора"»: його «підозрюють» у боях проти ЗС РФ

27 грудня 2024, 11:29

На окупованій Луганщині затримали «бійця "Правого сектора"»: його «підозрюють» у боях проти ЗС РФ

Затриманий нібито «боєць Затриманий нібито «боєць "Правого сектора"». Фото: кадр із відео

В окупованій Луганській області затримали нібито бійця «Правого сектора». Про це стало відомо із повідомлення фейкового «Слідчого комітету по ЛНР».

Загарбники заявили, що чоловік «вступив до лав «Правого сектора» і з жовтня 2022 року брав участь у бойових діях проти Збройних сил РФ у Донецькій та Луганській областях».

«Після доставлення до підрозділу відомства чоловік дав свідчення. Слідство має намір клопотати перед судом про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту», – сказали в «Слідкомі».

Нагадаємо, що на Луганщині затримали «ексбійця батальйону "Айдар"», окупанти його підозрюють у боях проти «Народної міліції ЛНР».

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