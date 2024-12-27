Війська РФ за добу вбили трьох жителів Донецької області, ще двох поранено

Війська РФ за добу вбили трьох жителів Донецької області. Фото: Філашкін

Минулої доби, 26 грудня, російські війська вбили трьох жителів Донецької області: двох у Часовому Яру та одну людину в Новоекономічному. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще дві людини у Часовому Яру за добу дістали поранення», — уточнив начальник обласної військової адміністрації.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2912 людей убитими та 6536 – пораненими.

Раніше стало відомо, що в окупації за добу від обстрілу постраждали двоє людей.