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Книги та люди в евакуації: Бібліотеки Покровська відновлюють роботу у Дніпрі

Олена Єрмоленко
18 грудня 2024, 15:39

Книги та люди в евакуації: Бібліотеки Покровська відновлюють роботу у Дніпрі

Книги та люди в евакуації: Бібліотеки Покровська відновлюють роботу у Дніпрі

Після того як російська армія поставила для себе нову мету на Донбасі, вирішивши наступним знищити і захопити Покровськ, Донецької області, одним з міст, куди рятуючись від війни поїхали люди, стало Дніпро. Сюди переїхали не лише десятки тисяч мешканців Покровська, а й бібліотечна система на чолі із центральною бібліотекою імені Шевченка. У рідному місті вона була не лише будинком для книг, а й культурним центром, де проходили виставки, а городяни могли займатися танцями, працювати з ноутбуками та отримати послуги документ-центру. Як одна із найстаріших бібліотек Покровська облаштувалася в евакуації, розповіла її керівниця Кристина Тумасова.

 «Десь наприкінці серпня було вирішено евакуювати усі матеріальні цінності нашої бібліотечної системи. Загалом ми це почали робити ще 2022 року. Тоді у квітні насамперед евакуювали всю архівну документацію, особисті справи працівників, а також головну родзинку – галерею картин місцевих художників», ― згадує Кристина.

Христина Тумасова біля стенду з книгами у Покровську (архівне фото) Кристина Тумасова біля стенду з книгами у Покровську (архівне фото)

 На початку повномасштабного вторгнення у Покровську залишили лише мінімальну кількість оргтехніки, книг тощо. І недарма, бо через два роки за розпорядженням голови місцевої військової адміністрації довелось вже остаточно евакуюватись до Дніпра. Працівниці філіалів попіклувались про цінні книги, які були отримані за програмою «Український інститут книги». Свого часу писалось багато проєктів на отримання літератури, щоб поповнювати власні фонди.

«Більша частина нашого колективу евакуювалася до Дніпра. Тому коли постало питання відкривати бібліотеку на новому місці, ми розуміли, що колишні працівники готові повернутися. Наразі в евакуації відновилася лише бібліотека імені Шевченка, але тут працюють фахівці з усієї бібліотечної системи Покровська», – зазначає Кристина Тумасова.

 Основна частина бібліотечного фонду зберігається у запасниках, бо у приміщенні культурно-освітнього центру «Покровський КОД», який об'єднав у Дніпрі музичну школу, бібліотеку та музей, «шевченківці» займають лише дві кімнати. Найбільша – це бібліотечна зала. Ці осередки розмістилися у центрі Дніпра на проспекті Яворницького, 89. Прямо навпроти академічного театру опери та балету.

Нове приміщення у Дніпрі

«Всі фонди, які ми евакуювали, там неможливо розмістити, бо територія центру невелика. Але наші співробітниці добре орієнтуються у запасниках та готові надати будь-яку літературу, щоб задовольнити попит читачів. Серед них не лише переселенці, а й місцеві мешканці. Щоб відновити свою роботу, нам знадобилося два тижні», ― каже завідувачка бібліотеки.

 Паралельно з переїздом колектив бібліотеки імені Шевченка готувався до традиційного літературного фестивалю «Покровський ЛітFest», який започаткували у 2016 році. Спочатку через пандемію ковіду, а потім через повномасштабне вторгнення його проводили онлайн.

 «Це був черговий виклик для нас, але завдяки творчому колективу бібліотеки Шевченка все вдалося. Я також дякую членам журі, які нас вкотре підтримали та працювали на відстані. Зараз, коли ми можемо видихнути після відкриття бібліотеки, наші співробітники надсилають переможцям грамоти, дипломи, подяки та цінні подарунки», - каже Крістіна.

Альманах із творами конкурсантів за 2023 рік

 Переїзд не вплинув на кількість учасників, бо люди вже звикли до онлайн-формату. Заявки з творами почали активно надходити на електронну пошту бібліотеки одразу після оголошення конкурсу. Таким чином, за словами керівниці, вдалося уникнути небезпеки. Людям не довелося їхати до міста, яке перебуває під постійним вогнем росіян.

 Головне, що бібліотека, якій понад 70 років, не зникла, а відродилася на новому місці. Звичайно, зараз не так багато відвідувачів, як удома, людям ще треба звикнути, а місцевим познайомитись із новою установою культури. Колектив повернувся до звичного темпу роботи. Як і раніше, у бібліотеці проводяться різноманітні майстер-класи, персональні виставки, презентації книг письменників із різних куточків Донецької області. У приміщенні є укриття, що дозволяє подбати про безпеку відвідувачів та працівників.

Майстер-клас на новому місці

 «Йдеться не про конкуренцію з Дніпровською бібліотечною системою, вона дуже велика та має багатий книжковий фонд. Але ми сподіваємося стати цікавою родзинкою, адже у Покровську працювали не лише як бібліотека, а як повноцінний мультикультурний центр, який поєднував читацьку, мистецьку та творчу спільноту», ― зазначає Крістіна Тумасова.

 Колектив бібліотеки планує продовжити традиції, започатковані в Покровську. Людина може просто прийти, скористатися ноутбуком, попрацювати у читальній залі, де є інтернет. Це дуже зручно з огляду на сучасний ритм життя. Паралельно можна відвідати культурні заходи, громадські активності тощо. Відновив роботу документ-центр. Як і раніше тут можна отримати послуги копіювання, сканування та листування електронною поштою.

 «У новому приміщенні ми не забули про дитячу зону, нашу «Бібліяню», яку перевезли з Покровська. Тут бібліотекар може провести деякий час із дитиною відвідувачів, почитати з нею, зробити якийсь майстер-клас. Поки мама, наприклад, якщо це переміщена особа, збирає документи або довідки, дитина буде доглянута. Окрім книг у дитячій зоні є настільні ігри», ― каже Крістіна.

Діти грають у «Бібліоняні»

 Покровська бібліотечна система хоч і не на повну потужність, але запрацювала на новому місці. Плани на майбутнє великі. Можливо з'явиться можливість відкрити ще один центр. Працівники не втрачають надії повернутися у рідні стіни, а поки що відбудовують своє життя у гостинному Дніпрі.

 Усі фото ― сторінка бібліотеки у Фейсбук

 Матеріал створений за участю CFI, Agence française de developpement medias, як частина Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.

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