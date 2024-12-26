Чутно вибухи на околицях: Волонтер розповів про ситуацію у прифронтовому Покровську

Наслідки російського обстрілу Покровська 26 грудня. Фото: Донбас оперативний

Місто Покровськ Донецької області практично щодня зазнає обстрілів. Російські окупаційні війська знаходяться лише за кілька кілометрів від адміністративних кордонів міста.

Як розповів волонтер Денис Христов, на Різдво, 25 грудня, Покровськ вкотре був обстріляний військами РФ.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено склад гуманітарної допомоги, а також частину будівель у центрі міста, у тому числі колишній Донецький національний технічний університет», — повідомив волонтер.

Нагадаємо, у четвер, 26 грудня, російські військові обстріляли Покровськ Донецької області. За інформацією від місцевих жителів, о 5 ранку було завдано удару по мікрорайону «Лазурний». У міській військовій адміністрації зазначили, що пошкоджено дві багатоповерхівки.