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Росіяни понад 10 разів на добу обстріляли Донецьку область — Філашкін

27 грудня 2024, 10:59

Росіяни понад 10 разів на добу обстріляли Донецьку область — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 26 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є жертви та пошкоджені будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

 За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:

 Покровський район. У Покровську пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і 15 торгових точок. У Новоекономічному Гродівської громади загинула людина.

 Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджені 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 газогони і лінія електропередач.

 Бахмутський район. У Часовому Яру 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджені 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і склад. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

 Раніше ми писали, що 26 грудня російські війська обстріляли Покровськ.

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