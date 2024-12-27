Росіяни понад 10 разів на добу обстріляли Донецьку область — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 26 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є жертви та пошкоджені будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Покровську пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і 15 торгових точок. У Новоекономічному Гродівської громади загинула людина.



Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджені 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 газогони і лінія електропередач.



Бахмутський район. У Часовому Яру 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджені 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і склад. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що 26 грудня російські війська обстріляли Покровськ.