Війська РФ за добу кілька разів атакували Покровськ: пошкоджено багатоповерхівку

Російські окупанти у четвер, 26 грудня, кілька разів обстріляли Покровськ Донецької області. Пошкоджено 15 павільйонів, багатоквартирні та приватні будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 07:00 російські війська застосували РСЗВ «Град». Під ударом опинився мікрорайон «Лазурний»: пошкоджено щонайменше дві житлові багатоповерхівки», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що в той самий час внаслідок обстрілу зруйновано 15 торгових павільйонів на ринку «Лазурний». Інформації щодо постраждалих не надходило.



Крім того, близько 10:00 відбувся обстріл приватного сектору східної частини Покровська з невстановленої зброї. Внаслідок цього пошкоджено 2 приватні будинки.



Також о 16:30 стався обстріл у районі парку «Ювілейний». Внаслідок цього пошкоджено житловий багатоквартирний будинок — вибуховою хвилею вибито вікна.



Раніше ми писали, що за 26 грудня російські війська вбили трьох мешканців Донецької області.