Маріупольці в окупації не можуть отримати спадок від загиблих родичів

В окупованому Маріуполі місцеві жителі безуспішно намагаються отримати спадок від загиблих родичів

Сотні маріупольців в окупованому місті чекають майже три роки, коли їхні справи щодо вступу в спадок від загиблих внаслідок російських обстрілів родичів або переоформлення нерухомості зрушать з місця. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що черги до нотаріусів вишиковуються з самого ранку, щоб отримати чергові талони вже на 2025 рік.

«Окупанти роблять все, щоб люди залишилися без спадку», — йдеться в повідомленні.

«Наступного року доведеться платити мито, не з вини людей. Вже оплачені переклади документів за ціною від 1 200 рублів за сторінку та оцінка житла за ціною від 8 000 до 45 000 — у всіх по-різному», — у відчаї пишуть маріупольці.

Раніше повідомлялося, що порожні квартири маріупольців пообіцяли роздавати громадянам Росії.