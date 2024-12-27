Маріупольці в окупації не можуть отримати спадок від загиблих родичів

Сотні маріупольців в окупованому місті чекають майже три роки, коли їхні справи щодо вступу в спадок від загиблих внаслідок російських обстрілів родичів або переоформлення нерухомості зрушать з місця. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Зазначається, що черги до нотаріусів вишиковуються з самого ранку, щоб отримати чергові талони вже на 2025 рік.
«Окупанти роблять все, щоб люди залишилися без спадку», — йдеться в повідомленні.
«Наступного року доведеться платити мито, не з вини людей. Вже оплачені переклади документів за ціною від 1 200 рублів за сторінку та оцінка житла за ціною від 8 000 до 45 000 — у всіх по-різному», — у відчаї пишуть маріупольці.
Раніше повідомлялося, що порожні квартири маріупольців пообіцяли роздавати громадянам Росії.