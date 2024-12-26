В окупованому Криму, Севастополі та Ростовській області РФ оголошено повітряну тривогу

У Ростовській області Росії, окупованому Криму та Севастополі оголошено повітряну тривогу. Про це пише видання ASTRA із посиланням на місцевих жителів.

Зазначається, що жителі спускаються у підвали, щоб сховатися від ракетної атаки.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 грудня Бєлгородська область Росії зазнала атаки дронів. У деяких населених пунктах зникло світло. Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

Крім того, цієї ж ночі уламки БПЛА впали на територію промпідприємства у Котовському районі Волгоградської області Росії.