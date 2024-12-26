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Головне за день: Бої вздовж каналу «Сіверський Донець – Донбас». В окупації можуть заблокувати WhatsApp

26 грудня 2024, 23:00

Головне за день: Бої вздовж каналу «Сіверський Донець – Донбас». В окупації можуть заблокувати WhatsApp

Політика

 Голова Кремля Володимир Путін заявив , що Росія нібито завжди «відповідає» ударами по Україні «дзеркально». Також він заявив, що «якщо буде необхідне застосування більш потужної зброї середньої дальності, ми її використовуємо».

Суспільство

 На тимчасово окупованих територіях та в РФ з січня 2025 року не функціонуватиме WhatsApp . У російських ЗМІ розповідають, що американський месенджер буде заблокований.

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник «ухвалив рішення» призупинити дію комендантської години на окупованій Луганщині на новорічні та різдвяні свята у районах, де це дозволяє військова обстановка.

У сервісному центрі окупованого Маріуполя Донецької області стався інцидент — клієнт вистрілив із пістолета у співробітника центру. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу.

Бойові дії

 У селищі Новоекономічне Покровського району внаслідок атаки загинув місцевий мешканець. У Покровську пошкоджено дві багатоповерхівки. Російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі, поранення отримали вісім осіб, значно пошкоджено торгові приміщення. Війська РФ атакували багатоповерховий будинок у Часів Ярі з FPV-дрону. Двох мирних жителів загинули, ще двох травмовано.

На окупованій території Донецької області за добу від обстрілів постраждали двоє мирних жителів, заявили в угрупуванні «ДНР».

У місті Часів Яр Донецької області тривають бої вздовж каналу «Сіверський Донець – Донбас». На Времєвському напрямку найбільш активні ділянки поблизу селища Велика Новосілка – на північ від села Новий Комар та на південь від села Нескучне, повідомили аналітики DeepState.

Будівлю, де розміщувався командний пункт 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ у Льгові, частково знищено під час удару 25 грудня. Ймовірно, загинув заступник командира бригади та ще 17 військовослужбовців із РФ, більшість із яких – офіцери штабу.

Повітряні сили ЗСУ завдали удару по об'єкту військово-промислового комплексу РФ у Каменськ-Шахтинському Ростовській області. А також по кораблю «Федор Урюпін» у бухті окупованого Криму, судно пошкоджено.

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