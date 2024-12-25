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Головне за день: Масована атака РФ на Україну. В окупації не працюють YouTube та VPN

25 грудня 2024, 23:00

Головне за день: Масована атака РФ на Україну. В окупації не працюють YouTube та VPN

Суспільство

 У прифронтовому Покровську Донецької області лишається 7500 осіб, понад 3000 за тиждень виїхали. Із прифронтового міста вивезли усії дітей.

Міноборони України автоматично продовжить бронювання деяких категорій громадян. Рішення пов'язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.

На тимчасово захоплених територіях Донеччини та Луганщини спостерігаються обмеження доступу до YouTube та VPN-сервісів. Крім того, зараз не працюють VPN Clear, Planet VPN, VPN Україна і Super VPN. Також не працює сервіс NTHLink, на базі якого було розроблено експлейнер для мешканців окупованих територій. 23 грудня в РФ заявили про фактичне блокування YouTube. Обсяг трафіку на платформі впав до 20% звичайного рівня.

Українського бізнесмена Ріната Ахметова в РФ визнано членом екстремістського об'єднання. Поки що не уточнюється, яку саме організацію визнали екстремістською.

У Дружківці Донецької області частково відсутнє світло, вода та Інтернет. Крім того, у місті проблеми з мобільним зв'язком.

Уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила , що 87 українських дітей із 62 сімей повернулися в Україну. А до Росії вдалося повернути 15 дітей із 10 сімей.

Бойові дії

 Вранці 25 грудня Росія масово атакувала енергетику України, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. При цьому одна з російських крилатих ракет пройшла через територію Молдови та Румунії. На Харківщині шестеро людей отримали поранення. Одна людина загинула на Дніпропетровщині.

Також російські окупанти завдали удару по району Слов'янської ТЕС у місті Миколаївка Донецької області. На Донеччині рятувальники потрапили під обстріл: пошкоджено авто.

Чотири безпілотники впали на територію лінійної диспетчерської виробничої станції ТОВ «Транснафтопродукт» у селі Новомикільське Тамбовської області РФ. Під удар міг потрапити і завод, який випускає обладнання для авіації та ракет.

Дрони СБУ знищили склад боєприпасів на одному з найбільших військових полігонів Росії – «Кадамівський», який знаходиться поблизу міста Новочеркаськ Ростовської області.

Російське місто Льгов Курської області потрапило під обстріл. Удар припав по цивільних об'єктах та інфраструктурі міста. За словами місцевої влади, четверо людей загинули, п'ятеро — постраждали. Пошкоджено житловий 5-поверховий будинок, 2 житлові одноповерхові будинки, салон краси та інфраструктура.

За даними аналітиків DeepState, армія РФ окупувала села Новооленівка та Сторожове Донецької області. Також росіяни просунулися поблизу сіл Піщане та Нововасилівка на Донеччині.

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