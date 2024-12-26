На окупованих територіях можуть заблокувати WhatsApp — ЗМІ

Мешканців окупованих територій попереджають про блокування WhatsApp. Фото: messaggio.com

На тимчасово окупованих територіях і у РФ з січня 2025 року не буде функціонувати WhatsApp. У російських ЗМІ розповідають, що американський месенджер буде заблокований. Про це передає видання Громадське радіо.



Як зазначається, українці, які мешкають в окупації, зв'язуються з рідними та друзями з підконтрольної території України саме за допомогою WhatsApp.



Зазначимо, що на території анексованого Криму вже не доступний месенджер Viber.



Вперше про обмеження дзвінків через цей застосунок луганчани повідомляли ще 17 вересня 2023 року. При цьому обмін текстовими та аудіо повідомленнями був доступний.

Потім ситуація змінювалася ще кілька разів: можливість здійснювати дзвінки у WhatsApp то блокували, то знову відкривали.



Слідом за «ЛНР» стало відомо про обмеження в роботі месенджера WhatsApp угрупованням «ДНР».





Раніше ми писали, що на тимчасово захоплених територіях Донеччини та Луганщини спостерігаються обмеження доступу до YouTube та VPN-сервісів.



Крім того, зараз не працюють VPN Clear, Planet VPN, VPN Україна і Super VPN. Також не працює сервіс NTHLink, на базі якого було розроблено експлейнер для мешканців окупованих територій. 23 грудня у РФ заявили про фактичне блокування YouTube. Обсяг трафіку на платформі впав до 20% звичайного рівня.