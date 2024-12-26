Стрілянина в окупованому Маріуполі: клієнт вистрілив з пістолета у співробітника сервісного центру

Клієнт вистрілив у співробітника сервісного центру з ремонту телефонів у Маріуполі. Фото: скріншот

У сервісному центрі окупованого Маріуполя Донецької області стався інцидент — клієнт вистрілив з пістолета у співробітника центру. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу. Про це повідомляє телеграм-канал Mash на Донбасі.



Як зазначається, спочатку чоловік здав смартфон і пішов, проте кілька разів заходив до центру дізнатися, на якій стадії перебуває робота. Майстер сказав, що ще треба почекати, але чоловік несподівано дістав травматичний пістолет та вистрілив. Невдовзі підібрав гільзу і вибіг.



Відомо, що постраждалого забрала карета швидкої допомоги — медики дістали кулю з грудей.



При цьому «стрілка», за словами співробітника сервісного центру, відпустила поліція.



Щодо пораненого Олександра, після госпіталізації домагатиметься, щоб винний відповів за свій вчинок.



Раніше ми писали, що близько 30% маріупольців, які виїхали з міста на початку повномасштабного вторгнення РФ, повернулися до окупації.