Пушилін заявив, що окупанти у 2025 році «почнуть відновлювати» Донецький аеропорт

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та заступник голови уряду РФ Марат Хуснуллін на тлі зруйнованого Донецького аеропорту. Фото: особиста сторінка Пушиліна у Телеграм

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та заступник голови уряду РФ з питань будівництва, ЖКГ та регіонального розвитку Марат Хуснуллін об'їхали селище Октябрське та оглянули зруйнований аеропорт окупованого Донецька. Про це стало відомо із повідомлення самого Пушиліна.



За його словами, вони визначились із переліком першочергових об'єктів для відновлення у Куйбишевському та Київському районах, які нібито значно постраждали від обстрілів із 2014 року.



«У 2025 році розпочинаємо розмінування та обстеження аеропорту, а також інші підготовчі роботи для будівництва повітряної гавані», – заявив Пушилін.

Нагадаємо, що на окупованій території Донбасу не працюють YouTube та частина VPN-сервісів.