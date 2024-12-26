В окупації за добу від обстрілів постраждали двоє людей

На окупованій території Донецької області за добу від обстрілів постраждали двоє мирних жителів. Про це заявили в угрупуванні «ДНР».



У Микитівському районі окупованої Горлівки поранено 71-річного чоловіка. У селищі Пантелеймонівка під Ясинуватою поранено 31-річного чоловіка — він постраждав від атаки безпілотника.



Пошкоджено два житлові будинки, один об'єкт цивільної інфраструктури (ЛЕП), три житлові будинки та школу.



Як повідомлялося, війська РФ атакували багатоповерховий будинок у Часовому Ярі Донецької області з FPV-дрону. Двох мирних жителів загинули, ще двох травмовано.



25 грудня російські війська скинули на Покровськ дві авіаційні бомби. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад. У четвер, 26 грудня, армія РФ обстріляла Покровськ Донецької області. Внаслідок удару є пошкодження.