Родичів бійців ЗСУ депортують із окупованих територій — Андрющенко

З окупованих територій України російські загарбники депортують родичів бійців ЗСУ

Російські загарбники почали депортувати із окупованих територій родичів бійців Збройних сил України. Про це у вівторок, 24 грудня, повідомив у своєму телеграм-каналі колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, у сільській місцевості Мелітопольського району протягом грудня росіяни депортували щонайменше п'ять сімей.

«Лише тому, що їхні рідні є у складі ЗСУ», — наголосив Андрющенко.

«Якщо знаходять, зокрема відновленням, пропонують два варіанти. Перший — піти на співпрацю та взяти участь у вербуванні військового ЗСУ. Другий — депортація. Крапка», - повідомив Петро Андрющенко.

На збори дають кілька годин. Потім людей «доставляють у Шереметьєво та дають можливість вибрати пункт депортації, тобто на який літак сідати».

«Наші співрозмовники кажуть — жодного надмірного тиску та фізичного насильства. Все навмисне ввічливо (якщо це може бути ввічливим взагалі)», — зазначив Андрющенко.

Колишній радник мера Маріуполя не сумнівається, що подібну практику росіяни масштабують на всі території, окуповані з 2022 року.