Родичів бійців ЗСУ депортують із окупованих територій — Андрющенко

Російські загарбники почали депортувати із окупованих територій родичів бійців Збройних сил України. Про це у вівторок, 24 грудня, повідомив у своєму телеграм-каналі колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, у сільській місцевості Мелітопольського району протягом грудня росіяни депортували щонайменше п'ять сімей.
«Лише тому, що їхні рідні є у складі ЗСУ», — наголосив Андрющенко.
«Якщо знаходять, зокрема відновленням, пропонують два варіанти. Перший — піти на співпрацю та взяти участь у вербуванні військового ЗСУ. Другий — депортація. Крапка», - повідомив Петро Андрющенко.
На збори дають кілька годин. Потім людей «доставляють у Шереметьєво та дають можливість вибрати пункт депортації, тобто на який літак сідати».
«Наші співрозмовники кажуть — жодного надмірного тиску та фізичного насильства. Все навмисне ввічливо (якщо це може бути ввічливим взагалі)», — зазначив Андрющенко.
Колишній радник мера Маріуполя не сумнівається, що подібну практику росіяни масштабують на всі території, окуповані з 2022 року.