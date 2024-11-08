Збиття рідкісного російського БПЛА «Мисливець» під Костянтинівкою: у ГУР розповіли, що в ньому знайшли

Збитий російський безпілотник «Мисливець»: Фото: ГУР

Аналіз будови російського БПЛА С-70 «Мисливець», який збили 5 жовтня поблизу міста Костянтинівка Донецької області, показав, що для створення цієї зброї Росія, попри санкції, використовувала компоненти, виготовлені західними компаніями. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Зокрема, у російському «Мисливці» виявили мікроелектроніку та інші технологічні складові виробництва компаній Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD – США, Infineon Technologies – Німеччина, STMicroelectronics – Швейцарія.



У РФ всього було чотири прототипи БПЛА С-70. Вартість такого дрона складає близько 15 мільйонів доларів. «Мисливець» є, серед іншого, носієм авіаційних бомб УМПБ Д-30, які росіяни скидають для руйнування цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо, що спочатку збитий безпілотник прийняли за російський штурмовик Су-25.