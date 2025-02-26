ССО здійснили наліт на промзону та знищили взвод російських військових у Донецькій області

Наліт ССО на промзону у Донецькій області. Фото: кадр із відео

Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили взвод російських військових під час нальоту на промисловий комплекс у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



Коли піхота ЗС РФ зайняла промисловий комплекс, командування одного з загонів 3-го полку ССО спланувало та відправило підгрупи для проведення спеціальних дій на самому об'єкті та по периметру промзони. Першими відпрацювали оператори дронів. За скидами та ударами FPV бійці ССО «залетіли» на промислову зону на броньованих машинах Humvee та зачистили всі будівлі.



Лише одному військовому РФ вдалося зберегти життя – спецназівці змусили його здатися у полон. Він розповів цінну інформацію про місця накопичення окупантів та склади боєприпасів. Арсенали БК знищили того ж дня.

Нагадаємо, що ГУР знищило бронетехніку, артилерію, екіпаж БПЛА та склад боєприпасів росіян на Покровському напрямку.