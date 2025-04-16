ЗСУ просунулися у Торецьку та під Покровськом – ISW

Ситуація у Торецьку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися у місті Торецьк Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 15 квітня, показують, що ЗСУ просунулися у північно-західній частині міста.



Також українські сили нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 та 15 квітня, показують, що ЗСУ просунулися у західній частині села Даченське та промисловій зоні у східній частині села Піщане.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися у Луганській області.