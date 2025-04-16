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ЗСУ просунулися у Торецьку та під Покровськом – ISW

16 квітня 2025, 08:55

ЗСУ просунулися у Торецьку та під Покровськом – ISW

Ситуація у Торецьку. Фото: карта ISW Ситуація у Торецьку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися у місті Торецьк Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 квітня, показують, що ЗСУ просунулися у північно-західній частині міста.

Також українські сили нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 та 15 квітня, показують, що ЗСУ просунулися у західній частині села Даченське та промисловій зоні у східній частині села Піщане.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися у Луганській області.

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