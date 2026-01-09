В Мариуполе снова записывают обращения к Путину. Люди не хотят заселяться в отжатые квартиры

Обращение жителей оккупированного Мариуполя к главе Кремля Владимиру Путину. Фото: кадр из видео

В Мариуполе — очередная волна обращений ко Владимиру Путину. Люди, которые остались на улице, просят вернуть им квартиры в тех домах, которые построены на месте снесенных. Но им не выдают новое жилье. Компенсационный фонд теперь — это «бесхозные» квартиры, которые просто отобрали у выехавших украинцев. Насколько увеличились масштабы отжима жилья читайте в статье «Новостей Донбасса».

Шесть тысяч квартир в «бесхоз»

В декабре прошлого года глава «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко опубликовал документ со списком жилья в Мариуполе, которое оккупационные власти планируют признать бесхозным. Это 135 страниц с адресами по всему городу. Масштабы рейдерства поражают. Например, на Морском бульваре, который ранее назывался Комсомольский, только лишь в доме 46 в «бесхоз» планируют передать около 50-ти квартир. Якобы ничейное жилье группировка «ДНР» нашла и в других многоэтажках на Морском бульваре — под номерами 66, 68, 72, 74, 48а. На карте видно, что некоторые дома одноподъездные девятиэтажки. Среди таких №68, где в бесхоз передадут 25 квартир. То есть, если допустить, что на каждом этаже по четыре квартиры, выходит, что оккупанты планируют отобрать у собственников 70% жилья на бульваре Морском, 68.

Чем больше многоэтажка, тем больше там масштабы рейдерства. Так, в доме 262 на бульваре Шевченко бесхозными планируют признать 45 квартир. Очень много жилья передадут в муниципальную собственность на проспекте Металлургов. В списке, опубликованном Петром Андрющенко, это квартиры в домах 83, 93, 141, 206А, а на проспекте Победы в домах 63, 99, 101, 110, 113, 119, 123, 129, 135. Только в доме 119 у законных владельцев отнимут 102 объекта. В общем же в документе около двухсот адресов, но это лишь один из многих перечней жилья, которое оккупанты называют брошенным. За последние два года в Мариуполе бесхозными признали тысячи объектов.

«Мы набираем пул бесхозных квартир. Это порядка шести тысяч квартир. На самом деле их будет больше. Понятно, что мы берем с запасом, потому что в процессе работы часть квартир отсеиваются», — сказал в одном из интервью в начале января этого года так называемый «мэр» Мариуполя Антон Кольцов.

Из этого «пула квартир», по его словам, и состоит программа компенсационного жилья для мариупольцев, потерявших свое имущество после боевых действий. Изначально Россия обещала, что этот фонд будет пополняться построенным жильем, но летом прошлого года политика РФ изменилась. Ведь зачем отдавать коренным жителям новые квартиры взамен разрушенных, если их можно продать в ипотеку. Проще выдать людям отжатое жилье, даже если сами мариупольцы против такого подхода. По словам Кольцова, распределение так называемого бесхоза начнется уже скоро — в январе-феврале.

Без жилья более 18 тысяч человек

Тем временем без жилья в Мариуполе прямо сейчас якобы более 18 тысяч человек — такие данные озвучили сами местные в одном из видеообращений. За последние несколько месяцев опубликовано более десяти таких роликов. Лишь за первую неделю января их пять.

«Конечно же, мы хотим остаться жить на том месте, где снесли наши дома. На данный момент на месте наших снесенных домов строится ипотека. Это квартал “Ленинградский”», — говорят мариупольцы, которых просто выбросили на улицу.

«Ленинградский квартал» — одна из самых масштабных ипотечных строек в Мариуполе после оккупации. По проекту, ЖК включает в себя 14 домов от 12 до 15 этажей. Семь уже сданы, сейчас строится еще семь. Это сотни квартир, но за большие деньги — от 132 тысяч рублей за квадрат. Но ЖК «Ленинградский квартал» не для коренных мариупольцев. Тех, на чьих поломанных жизнях построили эти дома, стараются заселить в квартиры с признаками бесхоза.

«Но это чужое недвижимое имущество, вернутся собственники или родственники хозяев и мы снова окажемся на улице», — говорят мариупольцы в своем обращении.

Оккупанты опечатывают целые дома, даже несмотря на то, что там остаются жить люди. Один из таких, как рассказывает мариупольчанка в очередном обращении, это пятиэтажка по Бахчиванджи 10/6. Этот дом получил значительные разрушения после боев, но за три года Россия так и не начала его восстанавливать. Люди вынуждены были жить в аварийных квартирах, ведь ничего взамен оккупанты им не предложили. Решения от захватчиков — это махинации либо же откровенное рейдерство.

«Мы обратились в прокуратуру и даже прокурор сказал, что это бесполезно. Он мне это сразу сказал», — так описывает свою ситуацию мариупольчанка Людмила Сыпченко, которой обещали квартиру взамен разрушенной.

У этой женщины была приватизированная трешка на бульваре Хмельницкого, 8. Там она жила со своей мамой. Но дом снесли. На его месте компания «Порфир», о которой «Новости Донбасса» рассказывали в этой статье, построила ипотечную многоэтажку. К адресу добавили букву А. Помимо этого, мариупольчанке сказали, что ее документы потерялись. Теперь ей приходится жить у знакомой, но есть риск, что эту квартиру вскоре признают бесхозной и Людмила Сыпченко снова окажется на улице.

Россия восстановила 174 многоэтажки, но жить можно не во всех

Несколько обращений за последние два месяца записали жители домов по улице Московской.

«Нам обещали восстановить наш дом и что мы сможем без проблем вернуться к себе домой в свои квартиры, но по факту мы стали бомжами», — говорят мариупольцы, которые до оккупации жили на Московской, 16.

Это не первое их видео, но никакой реакции от так называемых властей группировки «ДНР» нет. Ждут компенсационного жилья и мариупольцы из дома по адресу Московская, 63. Эту многоэтажку снесли в январе 2023 года. Адрес аннулировали. Людям обещали новые квартиры, но, как и другие, они вынуждены перебиваться у знакомых либо же арендовать жилье. Пока что ни на Московской, 16, ни на 63 оккупанты ничего не строят. Это Левобережный район, который не настолько популярен у застройщиков, но скорее всего это лишь вопрос времени. Ведь захватчики начинали свою строительную экспансию из центра города, постепенно перемещаясь на другой берег реки Кальмиус.

Довольно много обращений мариупольцы записывали в декабре перед прямой линией Путина с просьбой разобраться в каждой ситуации, но эти видео в эфир не пустили. Там были крики души жителей дома на Нахимова, 82. Вместо него уже построили многоэтажку, изменив адрес на переулок Черноморский 1Б. Застройщик тут российская компания «ЮгСтройИнвест», глава которой известный бизнесмен Юрий Иванов. А его сын Алексей занимает пост депутата думы Ставропольского края от «Единой России».



Также к хозяину Кремля обращались жители дома на Металлургов, 47. Эту многоэтажку тоже снесли, а строить на ее месте начали осенью 2024 года. Под застройку уже упомянутой компании «Порфир» несколько месяцев назад передали землю на месте снесенных домов 74, 76, 78, 80 и 88 на проспекте Строителей. В конце прошлого года люди, которые ранее проживали по этим адресам, также обращались к Путину с просьбой выдать им новые квартиры. Как и мариупольцы с проспекта Мира, 86. Тут тоже строится ипотечный дом со средней ценой за квадрат более 185 тысяч рублей.



Мариупольцы говорят: за время оккупации Россия снесла более 360 многоэтажек. В некоторых частях города взамен вообще ничего не строится. Например, на 232 квартале. Это Кальмиусский район, который совсем не популярен у застройщиков. Люди отсюда также записали видео с напоминанием: им обещали ремонты, а в реальности их нет. По словам мариупольцев, частный сектор захватчики даже не пытаются восстановить. Хотя, учитывая качество ремонтов, большой вопрос, нужно ли такое возобновление.

«Разбитые подъезды, недоделанные крыши, ободранные фасады, аварийные балконы, гнилые, дырявые, коммуникации, газоснабжение, водоотведение и уничтоженные квартиры до сих пор напоминают нам о пережитом ужасе», — говорят в своем обращении к Путину мариупольцы, проживающие на Металлургов, 217, 219, 219а, 221, 223.

По их словам, подрядная организация «Строймонолит» приступила к ремонту летом 2022 года. За два с половиной года, пока работы якобы проводились, в многоэтажках ситуация стала только хуже, подчеркивают жители. В итоге, их дома не снесены, но жить там также невозможно. В общем, по информации местных, Россия полностью восстановила 174 многоэтажки. Но слово «полностью» преувеличено, ведь когда текут крыши и сыпется штукатурка, это сложно назвать адекватным ремонтом.



В мае исполнится четыре года с момента оккупации Мариуполя, который Россия разрушила практически полностью. Пропагандисты подают город, как пример масштабного и качественного восстановления, но в это время тысячи местных жителей остаются без жилья. А тысячи рискуют его потерять после признания бесхозным. Оккупанты играют людьми, как колодой карт, тасуя их. Одних выбрасывая, а других переставляя на их место. В своих обращениях мариупольцы, особенно пенсионеры, часто говорят: до 2022 года у них была спокойная старость. Теперь же они бездомные в родном городе.