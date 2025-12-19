Депутаты из Приморского края и Казани, любимцы РПЦ и компании, связанные с Минстроем РФ: кто застраивает Мариуполь ипотекой

Сейчас в Мариуполе строится более 50-ти жилых комплексов. Столько указано на сайте Единой информационной системы жилищного строительства РФ. Это тысячи квартир. В них нет места коренным мариупольцам, чьи дома разбили снарядами, а потом снесли. Все дома ипотечные. Ставка якобы небольшая — от двух процентов, но цена за квадратный метр стартует от 150 тысяч рублей. То есть, однушка площадью 30 квадратов будет стоит более 55 тысяч долларов. Кто застраивает Мариуполь? Каким фирмам выдают землю и с кем они связаны читайте в статье «Новостей Донбасса».

Земля российскому строительному магнату

В ноябре этого года глава группировки «ДНР» Денис Пушилин передал около 30-ти тысяч квадратных метров земли в центре Мариуполя компании «Порфир». Теперь на месте снесенных домов 74, 76, 78, 80 и 88 на проспекте Строителей появятся новые многоэтажки.

Судя по количеству участков, «Порфир» входит в число любимчиков оккупационной власти. Компания сейчас строит в Мариуполе три дома. Это ЖК под названием «Дом со вкусом» на бульваре Богдана Хмельницкого. Многоэтажка совсем рядом, на Богдана Хмельницкого, 8А, построенная «Порфир», уже сдана. Как и еще три дома ЖК «Резиденция» на Бахчиванджи.

В число реализованных эти проекты добавили буквально 4 декабря, 29 ноября покупателям выдали ключи. Также за плечами «Порфир» несколько домов на Нахимова. Адреса этих объектов обновлены, к ним приписали буквы, а дом на проспекте Нахимова, 82 теперь вообще находится на переулке Черноморский, 1Б. Оккупанты специально меняют адреса, чтобы жители снесенных многоэтажек не могли претендовать на жилье в построенных ЖК.

«Порфир» основали 11 июля 2023 года. А уже в сентябре компания без торгов получила более трех тысяч квадратов в центре Мариуполя. Отсутствие репутации, уставный капитал в 10 тысяч рублей и всего 23 сотрудника в штате не стало преградой для оккупантов. «Порфир» продолжают выдавать землю.

Учредитель в компании некий Кирилл Лучкин из Ставропольского края. Параллельно он занимает должность замгендиректора компании «ЮгСтройИнвест». А вот она уже позиционирует себя, как лидера строительного рынка юга России. Филиал компании есть и в Мариуполе на переулке Черноморский 1Б. По этому же адресу зарегистрирован «Порфир». А объекты, которые строит эта компания в Мариуполе, указаны на сайте «ЮгСтройИнвест».

Глава «ЮСИ» — известный российский бизнесмен Юрий Иванов — меценат Русской православной церкви, получатель орденов от РПЦ и явный сторонник войны против Украины. Его компания предоставляет гарантированную скидку на квартиры участникам так называемой «СВО». Сын Иванова Алексей занимает пост депутата думы Ставропольского края от «Единой России». Поэтому землю в центре Мариуполя получает для застройки вовсе не случайная фирма.

Обращения к «властям Мариуполя» остаются без ответа

Чаще всего компании-застройщики в Мариуполе получают участки недалеко друг от друга. Среди таких «Олимпстрой НР». 16 июня она опубликовала проект многоэтажного дома на улице Куприна, 77Б — здесь снова к адресу добавилась буква, которой ранее не было. Дом на Куприна, 77 снесли еще в 2023 году.

Жители этой многоэтажки и соседней на Куприна, 75 обивают пороги с требованием выдать им компенсационное жилье. Летом этого года они записали обращение к так называемому «мэру» Мариуполя Антону Кольцову. Но все подобные крики души пока что никакого эффекта не имеют. 17-этажный дом на Куприна обещают сдать в январе 2027 года, но жилье это не для тех, кто остался на улице.

Буквально через дорогу от многоэтажки на Куприна строится еще один дом от «Олимпстрой НР». Адрес снова-таки придуманный — бульвар Шевченко, 276А. Ввести проект в эксплуатацию планируют в конце 2026 года. Это также будет 17-этажка. А вот проект на Троицкой, 59А — он тоже по несуществующему адресу — появился в публичном доступе только 6 октября. Разрешение на строительство выдано 5 сентября.

Судя по информации на сайте Единой информационной системы жилищного строительства РФ, эти три дома — вся история «Олимпстрой НР». Компания появилась в реестрах только в мае 2024 года и, как принято в Мариуполе, сразу же без проблем и вопросов получилась участки в центре города. Зарегистрирована «Олимпстрой НР» в Донецке по адресу, где находятся еще 27 других организаций. Ни выручки, ни сотрудников у «Олимпстрой НР» нет. Гендиректор здесь некий Аветик Сарибекян — учредитель еще нескольких неприбыльных строительных компаний, но уже в России. Он также имеет непосредственное отношение к национально-культурной автономии «Наири» в Таганроге. Как пишут медиа РФ, она была «создана с целью еще большего сближения армяно-российских отношений». Выдача земли на оккупированных Россией территориях, вероятно, очень благоприятно влияет на эти отношения.

Застройщики с Курщины

Компания «Сириус Билд» пока что строит только один дом на улице Куприна. Номер при этом нелегко найти даже в декларации. Проект опубликован 16 июня. Разрешение на строительство 10-этажного ЖК «Лазурные берега» компания получила 20 марта этого года. В соцсетях есть информация, что этот комплекс будет на Куприна, 65 на месте снесенного девятиэтажного дома. Все квартиры планируют продавать опять-таки исключительно в ипотеку.

«Сириус Билд» зарегистрирована 16 мая 2024 года в Мариуполе, на улице Бахчиванджи, 57. Это микропредприятие с минимальным уставным капиталом и минусовой прибылью, где среди учредителей «МК Групп». Эта компания также из Мариуполя, но каким-то образом появилась в российских реестрах еще в 2014 году. Среди реализованных проектов указаны школы в Мангуше, Урзуфе, Ялте, жилые дома и дорога в Курской области.

Сейчас «МК Групп» якобы восстанавливает бассейн, легкоатлетический стадион и ледовую арену «Алмаз» в Донецке, городской дворец спорта в Бердянске, а также 18 домов в Мариуполе. Корни «МК Групп» в Курской области. Оттуда и гендиректор компании, и связанные с ним фирмы.

«Самая масштабная махинация с домами и землей»

ЖК «Кленовая аллея» строят на въезде в Мариуполь. Это пять комплексов. Несмотря на то, что первый проект появился в открытом доступе в конце августа этого года, 2% квартир якобы уже распроданы. Средняя цена за квадрат 226 тысяч рублей. В проектной декларации точного адреса «Кленовой аллеи» нет, но здесь указано, что стройка идет на территории, огра­ниченной Запорожским шоссе, ул. Сол­нечной, ул. Пилипа Орлика, ул. Гранит­ной, ул. Михаила Грушевского и бул. Шевченко. Как пишут жители Мариуполя в комментариях к видеопрезентации ЖК, строят его на месте сквера.

«На Солнечной, 9 застройщик украл придомовую территорию (остались без зеленых насаждений, площадок для детей и отдыха), нигде не опубликовали план строительства», — пишут в чатах.

Разрешение на строительство первого комплекса компания «Солнечная» получила 15 августа. Общая стоимость проекта более 3,5 млрд рублей. При этом в профайле «Солнечной» только эти пять домов и никаких доходов. Ничего ранее компания не строила. В реестрах появилась 26 декабря 2024 года. Юридический адрес «Солнечной» в Макеевке. По нему же находится «Республиканская строительная компания», которая имеет 99-процентную долю в «Солнечной». «Кленовая аллея» указана, как проект как раз на сайте «РСК». А еще здесь проекты ЖК в Макеевке, Луганске и Геническе.

Несмотря на то, что сама «РСК» появилась лишь в ноябре прошлого года, она уже учредитель не только «Солнечной», но и других микро-строительных компаний в Макеевке, Мелитополе, Геническе и Луганске. Некоторые из них зарегистрированы в тот же день, что и «Солнечная». Все они строят ипотечное жилье.

В июне этого года российская волонтерка Сания Денисова связала ЖК «Кленовая аллея» с компанией «РКС-РН». По ее словам, руководители этой фирмы брали дома в самых лучших местах Мариуполя, сносили их, а потом на эту компанию и дочерние организации получали эти же земли под ипотечную застройку.

«У них много других фирм, оформленных на них и, наверное, подставных лиц. Эти люди организовали в Мариуполе самую масштабную махинацию с домами и землей. Дома они сносили незаконно — проводя лишь визуальный осмотр по фотографии. Кроме того, всем жителям обещали выдать гарантийные письма о том, что они получат жилье на месте снесенных домов, но гарантийные письма никому так и не выдали», — писала Денисова.

Она уточнила, что там, где строится «Кленовая аллея», «РКС-РН» тоже снесла дом, хотя жильцы были против. Сания Денисова обвиняет в содействии строителям исключительно группировку «ДНР», но «РКС-РН» — дочернее общество федеральной компании «Роскапстрой», подконтрольной Минстрою РФ. Поэтому только лишь местные чиновники вряд ли тут что-то решали.

«Тран­сюжс­трой» из Белгорода

Компании из серии «ТЮС-НР» строят в Мариуполе четыре дома. Так, ЖК «Оникс» по придуманному адресу Бахчиванджи, 7А и дом на Итальянской, 129А — проекты фирмы «ТЮС-НР2». В «Оникс» квартиры якобы уже распроданы на 72%. А вот шестиэтажку на Строителей 117А и ЖК «Агат» по Бахчиванджи, 2 строит «ТЮС-НР1». Дома на Бахчиванджи снесли в декабре 2022 года. К началу осени тут уже вырос ЖК «Агат».

Обе компании «ТЮС» зарегистрировались в Донецке на улице Университетской 14 ноября 2023 года. И входят в группу «Тран­сюжс­трой» из Белгорода. Она существует уже около 20-ти лет, объединяет более 20-ти организаций по проектированию и строительству. Сейчас на сайте компании нет проектов на оккупированных территориях, только в России. Видимо, с этой целью и создали ряд новых компаний в Донецкой области.

Руководит «Тран­сюжс­трой» Рустам Рамазанов. Он также глава в «ТЮС-Казань» и уже десять лет депутат Казанской городской думы. Получил множество наград за свою якобы «безупречную службу». Выпускник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. «Тран­сюжс­трой», кстати, специализируется и на транспортной инфраструктуре. Компания строила объекты к Олимпиаде в Сочи. В 2014 году выиграла тендер РЖД на строительство части Восточного полигона.

Дома от депутата Думы Уссурийского городского округа

ЖК «Мираполис» строится на проспекте Мира, 127Б и 129А. Дома тут принудительно снесли в начале 2023-го года.

«Пример пр. Ленина 127 (ранее так назывался проспект Мира — ред.). Приехали полицаи с теми, кто сносит, выгнали на улицу семьи тех, кто там еще оставался, трактором закинули бетонные блоки на железные двери в подъезд и начали сносить», — писали люди в чатах.

К лету 2025-го на месте этих домов уже выросли новые этажи. Квартиры в первом комплексе распроданы на 59%, во втором на 47%. На сайте на вопрос, почему следует выбрать ЖК «Мираполис» указано, что всему причина надежный застройщик, что явное преувеличение.

Строят комплексы две компании «Мирастрой» и «Мирастрой 2», расположенные по одному и тому же адресу в Мариуполе. В архиве каждой по одному проекту и это именно ЖК «Мираполис», который в процессе. В реестрах надежность этих компаний низкая. У них значительные налоговые риски и признаки фирм-однодневок.

Созданы компании в 2023 году. Учредителей тут несколько. Например, некий Андрей Сущев, на которого также зарегистрирована группа строительных компаний «Успех» в Крыму. А уже эта фирма учредитель еще десяти компаний в Судаке, Ялте, Симферополе. Все они сейчас активно застраивают аннексированный полуостров. «Успех», кстати, ранее была управляющей организацией и в «Мирастрой 2», а еще в «Мирастрой 3» и «Мирастрой 4» — также фирмы-прокладки, зарегистрированные по одному и тому же адресу.

12 ноября этого года в «Мирастрой» к учредителям добавили Антона Пичкура — у него 42% доля в компании. Помимо того, что на него зарегистрированы строительные фирмы в Приморском крае, он еще и занимает пост депутата Думы Уссурийского городского округа Приморского края. Какую партию представляет Пичкур, догадаться несложно. Это «Единая Россия».

Грамоты от Путина за строительство

Добрались российские строители и до Левобережного района. Четыре комплекса строит компания «Эводом-5». Это два дома на Лечебном переулке, один совсем рядом с ними — на проспекте Единства, 62А. И еще одна многоэтажка на улице Миклухо-Маклая, 3А. Правда, на карте можно найти лишь улицу Миклухо-Маклая, 3. И в этой части Мариуполя оккупанты используют практику изменения адресов.

«“Эводом-5" будет строить дом на месте моего снесенного. По адресу Мариуполь, ул. Миклухо-Маклая, 3. Квартира была приватизирована. На учете в Росреестре. К дому добавили букву А. Теперь 3А. Как и у кого вымаливать свою собственность?», — пишет житель Мариуполя в одном из местных чатов.

Проект о строительстве дома на улице Миклухо-Маклая опубликовали 8 апреля этого года. В декларации к нему указано, что разрешение на строительство выдано 7 апреля — за день до публикации проекта. Стоимость строительства оценили почти в 508 млн рублей. Средняя цена за квадратный метр в будущем комплексе выше, чем во многих других новых ЖК в Мариуполе — 229 тысяч рублей. Проекты домов на Лечебном Переулке и проспекте Единства совсем свежие — от 11 ноября. Разрешения на них были выданы 3 октября. Общая стоимость всех трех домов — более 911 миллионов рублей.

Компания «Эводом-5» зарегистрировалась в Мариуполе 29 июля 2024 года. То есть, как и другие подобные фирмы, она очень молодая, но получает большие участки в Мариуполе. Работников тут нет, лишь указана учредитель Наталья Мартынова. Она из Оренбургской области и фигурирует еще и в компании «Эволюция». А ее муж Артем Мартынов — глава компании «Вертикаль», которая строит дороги в России и на оккупированных территориях. В прошлом году Мартынов получил от Путина грамоту за активное участие в реализации специальных инфраструктурных проектов.

Вообще «Эволюция» — это группа компаний. И, например, проект домов на Лечебном переулке указан именно на сайте «Эволюции». Мариуполь здесь среди трех городов присутствия. Это означает, что «Эводом-5» — опять-таки прикрытие для большой российской фирмы-застройщика, которая в прошлом году заработала 375 млн рублей.

Строители без фамилий

В микрорайоне Восточный строят пока что немного. Два дома. ЖК «Олимпийский» на улице Киевской, 59Б (а по факту на Киевской, 59) и ЖК «Жукова» на Защитников Украины, 90Б (ранее это улица Защитников Украины, 90). Многоэтажка на Киевской после захвата Мариуполя выглядела довольно целой, но оккупанты все равно снесли ее в декабре 2022 года. Теперь там уже большой комплекс. В конце 2022 года демонтировали и дом на Защитников Украины.

Оба ЖК — проекты «Региональной строительной компании». Эта фирма формально из Донецка, информации о ней практически нет, несмотря на то, что «РСК» довольно активно ведет соцсети. И ее гендиректор Иван Лазаренко даже отвечает на вопросы работников на стройке, которым не платят зарплаты.

4 декабря «РСК» опубликовала длинное видео, снятое еще в теплое время года, где рассказано о проектах компании с комментариями строителей. Фигурирует в нем также якобы коммерческая директорка «РСК», которая представилась просто Анна Олеговна. Без фамилии, что явно не вызывает доверия к такой компании.

Но несмотря на такой минимум информации, в планах у «РСК» строительство еще трех ЖК. Где именно они будут, пока неясно. Зато названия проектам уже придумали. «Восточный», «Мечта» и «Рассвет».

В этой части «Новости Донбасса» рассказали о восьми застройщиках, которые возводят ипотечные дома в Мариуполе. В следующей публикации, которая будет совсем скоро, речь пойдет еще о семи компаниях.