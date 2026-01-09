У Маріуполі знову записують звернення до Путіна. Люди не хочуть заселятися у віджаті квартири

Звернення жителів окупованого Маріуполя до голови Кремля Володимира Путіна. Фото: кадр із відео

У Маріуполі — чергова хвиля звернень до Володимира Путіна. Люди, які залишилися на вулиці, просять повернути їм квартири у тих будинках, які збудовані на місці знесених. Але їм не видають нове житло. Компенсаційний фонд тепер — це «безхозні» квартири, які просто відібрали у українців, які виїхали. Наскільки збільшилися масштаби віджиму житла читайте у статті «Новин Донбасу».

Шість тисяч квартир у «безхазяйне майно»

У грудні минулого року голова «Центру вивчення окупації» Петро Андрющенко опублікував документ зі списком житла в Маріуполі, яке окупаційна влада планує визнати безхазяйним. Це 135 сторінок з адресами по всьому місту. Масштаби рейдерства вражають. Наприклад, на Морському бульварі, який раніше називався Комсомольський, лише в будинку 46 в «безхоз» планують передати близько 50 квартир. Начебто нічийне житло угруповання «ДНР» знайшло і в інших багатоповерхівках на Морському бульварі – під номерами 66, 68, 72, 74, 48а. На карті видно, що деякі будинки однопід'їзні дев'ятиповерхівки. Серед таких №68, де в статус бесхазяйних передадуть 25 квартир. Тобто якщо припустити, що на кожному поверсі по чотири квартири, виходить, що окупанти планують відібрати у власників 70% житла на бульварі Морському, 68.

Чим більша багатоповерхівка, тим більші там масштаби рейдерства. Так, у будинку 262 на бульварі Шевченка безхазяйними планують визнати 45 квартир. Дуже багато житла передадуть до муніципальної власності на проспекті Металургів. У списку, опублікованому Петром Андрющенком, це квартири в будинках 83, 93, 141, 206А, а на проспекті Перемоги в будинках 63, 99, 101, 110, 113, 119, 123, 129, 130. Тільки в будинку 119 у законних власників заберуть 102 об'єкти. Загалом у документі близько двохсот адрес, але це лише один із багатьох переліків житла, яке окупанти називають покинутим. За останні два роки у Маріуполі безхазяйними визнали тисячі об'єктів.

«Ми набираємо пул безхазяйних квартир. Це близько шести тисяч квартир. Насправді, їх буде більше. Зрозуміло, що ми беремо із запасом, бо у процесі роботи частина квартир відсіється», — сказав в одному з інтерв'ю на початку січня цього року так званий «мер» Маріуполя Антон Кольцов.

З цього «пулу квартир», за його словами, і складається програма компенсаційного житла для маріупольців, які втратили своє майно після бойових дій. Спочатку Росія обіцяла, що цей фонд буде поповнюватись збудованим житлом, але влітку минулого року політика РФ змінилася. Адже навіщо віддавати корінним мешканцям нові квартири замість зруйнованих, якщо їх можна продати в іпотеку. Простіше видати людям віджате житло, навіть якщо самі маріупольці проти такого підходу. За словами Кольцова, розподіл так званого безхазяйного розпочнеться вже незабаром — у січні-лютому.

Без житла понад 18 тисяч людей

Тим часом без житла у Маріуполі зараз понад 18 тисяч людей — такі дані озвучили місцеві в одному із відеозвернень. За останні кілька місяців опубліковано понад десять таких роликів. Лише за перший тиждень січня їх п'ять.

«Звичайно, ми хочемо залишитися жити на тому місці, де знесли наші будинки. На даний момент на місці знесених будинків будується іпотека. Це квартал “Ленінградський”», — кажуть маріупольці, яких просто викинули на вулицю.

«Ленінградський квартал» — одне з наймасштабніших іпотечних будівництв у Маріуполі після окупації. За проєктом, ЖК включає 14 будинків від 12 до 15 поверхів. Сім вже здані, зараз будується ще сім. Це сотні квартир, але за великі гроші — від 132 тисяч рублів за квадрат. Але ЖК «Ленінградський квартал» не для корінних маріупольців. Тих, на чиїх поламаних життях збудували ці будинки, намагаються заселити у квартири з ознаками «безхазяйності».

«Але це чуже нерухоме майно, повернуться власники чи родичі господарів, і ми знову опинимося на вулиці», — кажуть маріупольці у своєму зверненні.

Окупанти опечатують цілі будинки, навіть незважаючи на те, що там залишаються жити люди. Один із таких, як розповідає маріупольчанка у черговому зверненні, це п'ятиповерхівка Бахчиванджи 10/6. Цей будинок зазнав значних руйнувань після боїв, але за три роки Росія так і не почала його відновлювати. Люди змушені були жити в аварійних квартирах, адже окупанти нічого їм не запропонували. Рішення від загарбників — це махінації або відверте рейдерство.

«Ми звернулися до прокуратури і навіть прокурор сказав, що це марно. Він мені це одразу сказав», — так описує свою ситуацію маріупольчанка Людмила Сипченко, якій обіцяли квартиру замість зруйнованої.

Ця жінка мала приватизовану трьошку на бульварі Хмельницького, 8. Там вона жила зі своєю мамою. Але будинок знесли. На його місці компанія «Порфір», про яку «Новини Донбасу» розповідали в цій статті, збудувала багатоповерхівку. До адреси додали букву А. Крім цього, жінці сказали, що її документи загубилися. Тепер їй доводиться жити у знайомої, але є ризик, що цю квартиру незабаром визнають безхазяйною і Людмила Сипченко знову опиниться на вулиці.

Росія відновила 174 багатоповерхівки, але жити можна не у всіх

Декілька звернень за останні два місяці записали мешканці будинків по вулиці Московській.

«Нам обіцяли відновити наш будинок і що ми зможемо без проблем повернутися до себе додому у свої квартири, але за фактом ми стали бомжами», — кажуть маріупольці, які до окупації жили на Московській, 16.

Це не перше їхнє відео, але жодної реакції від так званої влади угруповання «ДНР» немає. Чекають на компенсаційне житло і маріупольці з будинку за адресою Московська, 63. Цю багатоповерхівку знесли в січні 2023 року. Адресу анулювали. Людям обіцяли нові квартири, але, як і інші, вони змушені перебиватися у знайомих або ж орендувати житло. Поки що ні на Московській, 16, ні на 63 окупанти нічого не будують. Це Лівобережний район, який не настільки популярний у забудовників, але найбільш ймовірно, що це лише питання часу. Адже загарбники розпочинали свою будівельну експансію із центру міста, поступово переміщаючись на інший берег річки Кальміус.

Доволі багато звернень маріупольці записували у грудні перед прямою лінією Путіна з проханням розібратися у кожній ситуації, але ці відео в ефір не пустили. Там були крики душі мешканців будинку на Нахімова, 82. Замість нього вже звели багатоповерхівку, змінивши адресу на провулок Чорноморський 1Б. Забудовник тут російська компанія «ЮгСтройИнвест», голова якої відомий бізнесмен Юрій Іванов. А його син Олексій обіймає посаду депутата думи Ставропольського краю від «Єдиної Росії».



Також до хазяїна Кремля зверталися мешканці будинку на Металургів, 47. Цю багатоповерхівку теж знесли, а будувати на її місці розпочали восени 2024 року. Під забудову вже згаданій компанії «Порфір» кілька місяців тому передали землю на місці знесених будинків 74, 76, 78, 80 та 88 на проспекті Будівельників. Наприкінці минулого року люди, які раніше проживали по цих адресах, також зверталися до Путіна з проханням видати їм нові квартири. Як і маріупольці з проспекту Миру, 86. Тут також будується іпотечний будинок із середньою ціною за квадрат понад 185 тисяч рублів.



Маріупольці кажуть: за час окупації Росія знесла понад 360 багатоповерхівок. У деяких частинах міста натомість взагалі нічого не будується. Наприклад, на 232 кварталі. Це Кальміуський район, зовсім не популярний у забудовників. Люди звідси також записали відео з нагадуванням: їм обіцяли ремонти, а насправді їх немає. За словами маріупольців, приватний сектор загарбники навіть не намагаються відновити. Хоча, з огляду на якість ремонтів, велике питання, чи потрібне таке поновлення.

«Розбиті під'їзди, недороблені дахи, обдерті фасади, аварійні балкони, гнили, діряві, комунікації, газопостачання, водовідведення та знищені квартири досі нагадують нам про пережитий жах», — кажуть у своєму зверненні до Путіна маріупольці, які живуть на Металургів 217, 219, 219А, 221, 223.

За їхніми словами, підрядна організація «Строймоноліт» розпочала ремонт улітку 2022 року. За два з половиною роки, поки роботи нібито проводилися, у багатоповерхівках ситуація стала лише гіршою, наголошують жителі. У результаті їхні будинки не знесені, але жити там також неможливо. Загалом, за інформацією місцевих, Росія повністю відновила 174 багатоповерхівки. Але слово «повністю» перебільшено, адже коли течуть дахи та сиплеться штукатурка, це важко назвати адекватним ремонтом.

У травні виповниться чотири роки з моменту окупації Маріуполя, який Росія зруйнувала майже повністю. Пропагандисти подають місто як приклад масштабного та якісного відновлення, але в цей час тисячі місцевих жителів залишаються без житла. А тисячі ризикують його втратити після визнання безхазяйним. Окупанти грають людьми, як колодою карт, тасуючи їх. Одних викидаючи, а інших переставляючи на їхнє місце. У своїх зверненнях маріупольці, особливо пенсіонери, часто кажуть: до 2022 року вони мали спокійну старість. Тепер вони бездомні в рідному місті.