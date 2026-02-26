Донбасс SOS запускает музыкальный проект памяти

Фотоколлаж: Донбасс SOS

Бывают треки, которые будто имеют запах — соленого моря, раскаленного степного воздуха или тихого летнего вечера в родном дворе. Это музыка, которую мы унесли с собой в сердце. Она — наш самый короткий путь домой, — пишет общественная организация «Донбасс SOS».



Лето Евро-2012, когда Донецк звучал насквозь под Endless Summer. Таврийские игры в Новой Каховке — огромная сцена над Днепром, музыка, разлетающаяся над водой, и энергия тысяч людей на берегу. MRPL City Festival — рассветы, которые мы встречали под шепот Азовского моря.

Рок-фестивали Луганска, где молодежь задавала безумный ритм всему городу. Драйвовые Open Air на Бердянской косе, яркие вечеринки в Кирилловке и солнечные дни в Скадовске, где музыка не стихала до самого утра.



Донбасс SOS отмечает: «Мы бережно храним в сердце магические мелодии крымскотатарского народа — отголоски Бахчисарая, ритм «Хайтармы», инди-проекты, ставшие самой душой Крыма. Помним и джазовые сумерки Коктебеля, которые собирали вместе людей со всего мира».



Общественная организация заявила о решении собрать эти воспоминания в общий плейлист «Донбасс SOS: Музыка нашей свободы» на Spotify и Apple Music. «Пусть украинские, крымскотатарские и мировые хиты, под которые мы болели на стадионах, танцевали на берегах двух морей или просто гуляли по знакомым улицам, снова зазвучат для нас», — отмечают в организации.



Проект предлагает вспомнить, какая украинская или крымскотатарская песня возвращает в родные места и какой мировой хит мгновенно «включает» тот самый счастливый момент дома.

Напомним, по официальным данным в Киеве и Киевской области зарегистрировано более 650 тысяч переселенцев. Большинство выехало из Донецкой и Луганской областей в два этапа: с 2014-го и с 2022-го.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»