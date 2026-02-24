РЗСО уничтожили ВСУ в Запорожской области. Фото: скриншот

В ночь на 24 февраля Силы беспилотных систем ВСУ ночью 24 февраля уничтожили реактивную систему залпового огня «Ураган», а также поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и радиолокационную станцию ​​«Малахит» российских захватчиков. Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадьяр».



Силы обороны ликвидировали реактивную систему залпового огня «Ураган» в Запорожской области.



Кроме того, СРГК «Панцирь-С1» обнаружен и поражен в районе Красносельского во временно оккупированном Крыму пилотами 1-го отдельного центра СБС. Также пилоты 1-го отдельного центра ССС обнаружили и поразили в районе Новофедоровки в Крыму РЛС «Малахит».



Ранее мы писали, что уккраинские военнослужащие в ночь на 24 февраля уничтожили зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 российских оккупантов на временно захваченной части Донецкой области.

