ВСУ поразили на оккупированной Донетчине пункты управления и склады боеприпасов

В ночь на 24 февраля украинские военнослужащие нанесли удар по военным объектам российских оккупантов на захваченных территориях Донетчины. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
В ведомстве уточнили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ поразили вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ в районе Новопетриковки Донецкой области.
Также 23 февраля обстреляли объекты управления россиян: в районе Удачного — командно-наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА оккупантов; а в районе Покровска — пункт управления БПЛА.
Кроме того, нанесено поражение по составу боеприпасов и материально-технических средств захватчиков в районе поселка Приазовское.
Ранее мы писали, что украинские военнослужащие в ночь на 24 февраля уничтожили зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 российских оккупантов на временно захваченной части Донецкой области.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!