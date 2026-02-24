ВСУ поразили на оккупированной Донетчине пункты управления и склады боеприпасов

Пункт управления армии РФ в Донецкой области поразили. Фото: скриншот

В ночь на 24 февраля украинские военнослужащие нанесли удар по военным объектам российских оккупантов на захваченных территориях Донетчины. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В ведомстве уточнили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ поразили вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ в районе Новопетриковки Донецкой области.



Также 23 февраля обстреляли объекты управления россиян: в районе Удачного — командно-наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА оккупантов; а в районе Покровска — пункт управления БПЛА.



Кроме того, нанесено поражение по составу боеприпасов и материально-технических средств захватчиков в районе поселка Приазовское.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие в ночь на 24 февраля уничтожили зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 российских оккупантов на временно захваченной части Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях