НРК ликвидировал двух российских военных на Покровском направлении

Ликвидация оккупантов с помощью НРК.

Военные 32-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) применили наземный роботизированный комплекс (НРК) с пулеметом для уничтожения противника на Покровском направлении. Видео опубликовали на странице бригады в Facebook.



Камера НРК зафиксировала передвижение двух российских военнослужащих на расстоянии 300 метров, когда они приближались к украинскому роботу. После этого комплекс открыл огонь, ликвидировав оккупантов.



В сообщении бойцы отметили: «Минус два ка**па».







По данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, почти четверть боевых столкновений за минувшие сутки, около 24,3 % или 57 из 235, произошли именно на Покровском направлении.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»