«Громкие заявления врага»: в ВСУ опровергли захват российскими войсками четырех населенных пунктов на Донетчине

Ситуация на Славянском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины контролируют поселок Ямполь, села Миньковка, Резниковка и Закотное, несмотря на громкие заявления россиян насчет продвижения и захвата этих населенных пунктов в Донецкой области. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер группировки войск «Восток», майор ВСУ Григорий Шаповал.



По его словам, оккупанты пытаются малыми группами инфильтрироваться.



«Однако разведка своевременно фиксирует перемещение противника. После этого по обнаруженным целям наносятся удары, проводятся поисково-ударные действия и уничтожается противник. БПЛА обеспечивают постоянный контроль», – отметил майор.

Напомним, что украинская армия держит позиции в районе Ямполя.

