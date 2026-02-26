Гибель людей от авиаудара РФ в Дружковке: в прокуратуре рассказали подробности атаки

26 февраля в 10:30 российская авиация сбросила две авиабомбы ФАБ-250 с УМПК на город Дружковка. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



По ее словам, в результате атаки погибли 18-летний парень и мужчина 57 лет.



«Кроме того, минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 69-летний горожанин. Ему оказали медицинскую помощь. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины», – рассказала спикер облпрокуратуры.

Напомним, что 26 февраля российские войска из артиллерии обстреляли Краматорскую громаду на Донетчине, в результате чего повреждены дома и есть раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко