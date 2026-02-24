Пасечник заявил об ударах по энергетике оккупированной Луганщины: ряд населенных пунктов без света

В оккупированной Луганской области ударили по объектам энергетики. Об этом стало известно из заявления главы группировки «ЛНР» Леонида Пасечника.



По его словам, обесточены абоненты ряда населенных пунктов.



«Ремонтные работы затруднены из-за опасности повторных ударов. По мере возможности энергетики приступят к восстановлению», – сказал Пасечник.

Напомним, что 23 и 24 февраля ВСУ поразили пункты управления и склады боеприпасов на оккупированных Донетчине и Запорожье.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко