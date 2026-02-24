На захваченной Луганщине проблемы с интернетом: оккупанты заявили о хакерской атаке на «провайдеров»

24 февраля наблюдаются проблемы в работе интернета в оккупированной Луганской области. Об этом стало известно из заявления так называемого «Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР».



Оккупанты утверждают, что это связано с аварийной ситуацией, вызванной DDoS-атакой на телекоммуникационные сети ряда «интернет-провайдеров».



В местных пророссийских пабликах также заявили о проблемах с интернетом в регионе.

Напомним, что глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил об ударах по энергетике оккупированной Луганщины, в результате чего ряд населенных пунктов остался без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко