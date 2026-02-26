Генштаб подтвердил поражение важных объектов в России

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военнослужащие ударили по важным военным объектам в Российской Федерации.



«Нанесен удар и зафиксировано поражение командно-наблюдательного пункта врага в районе Ясное Солнце Брянской области России», — говорится в сообщении.



Утраты оккупантов и масштабы разрушений уточняются.



Кроме того, после поражения Нефтегорского ГПЗ в Нефтегорске Самарской области 21 февраля 2026 года, подтверждено повреждение электроочистительной установки, двух установок стабилизации газового конденсата и двух вертикальных резервуаров с последующей утечкой нефтепродуктов.



В ведомстве уточнили, что подтверждено разрушение производственного цеха № 22 в результате поражения 20 февраля 2026 года ракетного завода в Воткинске (Удмуртия).



Ранее мы писали, что украинские войска поразили склад материально-технических средств российской армии вблизи оккупированного села Можняковка Луганской области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

