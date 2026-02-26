Дроны ударили по химзаводу в Смоленской области: видео последствий атаки

Беспилотники нанесли удар по заводу удобрений в Дорогобуже. Фото: скриншот

Украинские дроны нанесли удар по химическому заводу в городе Дорогобуж Смоленской области РФ. В сети показали последствия атаки. Об этом передает телеграм-канал «КіберБорошно».



«В результате атаки дронов ФП-1 по участку производства, хранения и транспортировки аммиачных удобрений произошла цепь взрывов на площадке автомобильного транспорта, железнодорожном терминале и непосредственно на складе готовой продукции. Также в зоне взрыва оказались установки по производству аммиачной селитры», — говорится в сообщении.



Как отмечается, из-за мощной взрывной волны была полностью разрушена одна из эстакад и повреждена часть соседних производственных установок в радиусе нескольких сотен метров. Разлетевшиеся в результате взрыва обломки были заметны на значительной территории.



Кроме того, в 2024 году пораженная производственная площадка обеспечила около 10% всего производства аммиачной селитры в России.



Ранее мы писали, что 25 февраля ударили по химзаводу ПАО «Дорогобуж» в городе Дорогобуж Смоленской области РФ.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

