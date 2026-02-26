Еще 410 млн гривен было направлено на нужды подразделений, которые защищают Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Из бюджета Донецкой области направили еще 410 млн гривен на нужды подразделений, которые защищают Донецкую область. Такое решение приняли во время заседания совета обороны Донецкой области 26 февраля. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«С начала года 410 миллионов гривен были направлены в поддержку войска: более 58 из них сегодня на очередном заседании Совета обороны Донецкой области», — отметил он.



Военные ВСУ эти средства используют для приобретения средств РЭБ, БПЛА и FPV-дронов, а также комплектующих к ним. По словам Филашкина, в современной войне технологии играют решающую роль, и наша задача обеспечить военных всем необходимым для эффективного выполнения боевых задач и сохранения их жизней.



«Отдельно отметил необходимость неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства во время проведения закупочных процедур — прозрачность и ответственность в использовании бюджетных средств обязательны, особенно в условиях военного положения», — уточнил начальник администрации.



Ранее мы писали, что в поддержку Сил обороны Украины было направлено почти 264 миллиона с начала 2026 года.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

