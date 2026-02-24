Силы обороны ударили по МТС и ремонтной базе российских солдат в Запорожской области

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины поразили состав материально-технических средств подразделения центра «Рубикон» в районе поселка Васильевка.



Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали состав боеприпасов в районе временно оккупированной Александровки Запорожской области, а в районе населенного пункта Акимовка поражена ремонтная база российских захватчиков.



Потери оккупантов и окончательные масштабы повреждений уточняются.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие в ночь на 24 февраля уничтожили зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 российских оккупантов на временно захваченной части Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях