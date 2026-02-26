В Мариуполе оккупанты вовлекают школьников в милитаристские ритуалы

Фото: ЦНС

Российские оккупационные власти продолжают усиливать милитаризацию украинских детей на временно захваченных территориях Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, указывая на системный характер подобных действий.



Накануне в школах временно оккупированного Мариуполя была организована очередная масштабная пропагандистская акция с участием военнослужащих РФ и представителей русской православной церкви. Мероприятие под видом «воспитательной работы» стало частью политики идеологического давления на детей.



В ходе этих «уроков патриотизма» школьникам не только навязывали ненависть к Украине и ключевые нарративы российской пропаганды, но и провели показательное «посвящение в росгвардейцы». Детей заставили публично произнести присягу на верность России, при этом прямо заявляя, что сегодняшние школьники — это «будущий резерв российской армии».



Отмечается, что подобные акции являются элементом системной стратегии оккупантов по так называемому «перевоспитанию» украинских детей, оказавшихся в оккупации. Через агрессивную пропаганду, психологическое давление и запугивание РФ стремится сформировать полную лояльность к оккупационному режиму и заранее готовит детей к участию в будущих войнах Кремля.

Фото: Центр противодействия дезинформации

Ранее «Новости Донбасса» писали, что оккупационная администрация запускает в Луганске детские клубы «Юные техники», в которых школьников начнут учить собирать беспилотники и другую технику для нужд захватчиков.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»