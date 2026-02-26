ВСУ отбили штурм российской армии под Покровском: оккупанты наступали по открытой местности

Удар по российским штурмовикам под Покровском. Фото: кадр из видео

Российские войска штурмовали село Гришино северо-западнее города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



По словам военных, оккупанты продвигались в светлое время суток и по открытой местности.



«Враг надеялся на эффект внезапности, но столкнулся со слаженной работой наших воинов. Аэроразведка зафиксировала и «вела» противника. В нужный момент пилоты 155-й механизированной бригады ВСУ во взаимодействии со смежниками устроили оккупантам «теплый» прием», – рассказали в 7-м корпусе.

Напомним, что в ВСУ опровергли захват российскими войсками четырех населенных пунктов на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко