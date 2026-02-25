Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
25 февраля 2026, 19:11

ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»

ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»

Кремль готовится к новой фазе мобилизационных мероприятий, делая ставку на ограниченный и поэтапный призыв резервистов вместо масштабной мобилизации, подобной кампании 2022 года.

Такой подход призван компенсировать потери российской армии на фронте и одновременно снизить риски внутреннего недовольства. Эксперты указывают на переход к так называемым «гибридным методам» мобилизации: расширенное использование срочников, законодательное ужесточение ответственности за уклонение от службы, а также усиление контроля над информационным пространством и соцсетями.

Внутренние решения в РФ подтверждают эту подготовку. В частности, Госдума уже одобрила в первом чтении законопроекты, усиливающие наказание за «уклонение от защиты Отечества». Параллельно власти ограничивают доступ к независимым платформам, что аналитики расценивают как попытку снизить общественную критику призыва и создать управляемую среду для оповещения населения.

На фоне этих шагов потери российской армии продолжают превышать темпы пополнения. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что за один из последних месяцев РФ потеряла почти 32 тысячи военнослужащих, мобилизовав при этом около 22 тысяч — то есть с чистым дефицитом личного состава.

Подробнее смотрите в авторском видео журналистов «Новостей Донбасса»

Напомним, Россия легализовала призыв жителей временно оккупированных территорий Украины — теперь мобилизацию будут проводить в течение всего года, с 1 января по 31 декабря.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Прочее
Оккупированные территории мобилизация в РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:11
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
13:13
ССО поразили С-400 и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму
09:52
На оккупированной Луганщине детей с семи лет будут учить стрелять и управлять дронами – ОВА
19:55
На захваченной Луганщине проблемы с интернетом: оккупанты заявили о хакерской атаке на «провайдеров»
18:11
Пасечник заявил об ударах по энергетике оккупированной Луганщины: ряд населенных пунктов без света
16:59
Жителя Мариуполя приговорили к колонии за комментарии в Telegram
16:30
Украинские дроны уничтожили РСЗО, ракетный комплекс и радиолокационную станцию оккупантов в Крыму и Запорожской области
16:15
Силы обороны ударили по МТС и ремонтной базе российских солдат в Запорожской области
15:34
ВСУ поразили на оккупированной Донетчине пункты управления и склады боеприпасов
14:58
Акция сопротивления прошла в оккупированных городах от Донецка до Ялты
16:25
Zangi: альтернатива для жителей в оккупации, если заблокируют Telegram
16:20
Оккупанты в захваченном Луганске могут отобрать жилье
15:30
На оккупированной части Луганской области усилили мобилизацию
12:45
В Донецкой области поражены склады боеприпасов и технических средств оккупантов
10:41
Регистрация недвижимости и квартиры в Мариуполе: новые правила для украинцев в оккупации
10:30
В Луганске бизнес обязывают установить видеонаблюдение
15:20
Заложники «русского мира»: что дало оккупированному Донбассу признание РФ
13:54
Кремль загоняет людей в оккупации в Max
12:46
Два беспилотника атаковали нефтебазу в Луганске
07:29
Донецк проснулся под звуки взрывов — видео
все новости
19:42
Подозреваемого в убийстве Андрея Портнова задержали в Германии
19:11
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
18:24
Украина — среди стран, где в 2025 году погибли представители СМИ
17:46
В Константиновке и Лимане самая критическая гуманитарная ситуация
17:10
Украина обратилась в МУС из-за систематических ударов по энергетике
17:05
Еще 3 человек полиция эвакуировала из прифронтовой Дружковки
17:04
МиГ-29 нанес удар AASM HAMMER по позициям РФ в Степногорске
17:02
В ВСУ рассказали, какую тактику использует российская армия в боях за Мирноград
16:46
Украинские пилоты дронов уничтожили «Град», бронетехнику и позиции БПЛА российских войск на Лиманском направлении
16:26
На Запорожском фронте идут бои за каждый дом
15:45
В Британии запущен первый украинский оборонный завод
15:41
Российская армия накапливается в оккупированном Северске и Серебрянском лесу – ВСУ
15:38
СБУ задержала двух полковников
14:59
В прокат выйдет фильм об украинских энергетиках «Последний Прометей Донбасса»
14:34
Российские дроны атаковали Краматорск: возник пожар
14:24
В сети показали видео уничтожения склада с 10 000 FPV-дронов РФ
13:58
Российский дрон ударил по Славянску
13:53
Рада приняла закон о соцзащите военнослужащих
13:37
Сотрудники ГСЧС спасли женщину из 10-метрового колодца в Краматорском районе
13:13
ССО поразили С-400 и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму
все новости
ВИДЕО
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации» ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
25 февраля, 19:11
Фото: Национальная полиция Украины В Константиновке и Лимане самая критическая гуманитарная ситуация
25 февраля, 17:46
Авиаудар по группе войск РФ, размещённой в многоэтажке Степногорска. МиГ-29 нанес удар AASM HAMMER по позициям РФ в Степногорске
25 февраля, 17:04
Удар по российскому РСЗО «Град» на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили «Град», бронетехнику и позиции БПЛА российских войск на Лиманском направлении
25 февраля, 16:46
Оккупированный Северск и Серебрянский лес. Фото: карта DeepState Российская армия накапливается в оккупированном Северске и Серебрянском лесу – ВСУ
25 февраля, 15:41
«Последний Прометей Донбасса» покажут в кинотеатрах Украины В прокат выйдет фильм об украинских энергетиках «Последний Прометей Донбасса»
25 февраля, 14:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор