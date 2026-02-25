ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»

Кремль готовится к новой фазе мобилизационных мероприятий, делая ставку на ограниченный и поэтапный призыв резервистов вместо масштабной мобилизации, подобной кампании 2022 года.

Такой подход призван компенсировать потери российской армии на фронте и одновременно снизить риски внутреннего недовольства. Эксперты указывают на переход к так называемым «гибридным методам» мобилизации: расширенное использование срочников, законодательное ужесточение ответственности за уклонение от службы, а также усиление контроля над информационным пространством и соцсетями.



Внутренние решения в РФ подтверждают эту подготовку. В частности, Госдума уже одобрила в первом чтении законопроекты, усиливающие наказание за «уклонение от защиты Отечества». Параллельно власти ограничивают доступ к независимым платформам, что аналитики расценивают как попытку снизить общественную критику призыва и создать управляемую среду для оповещения населения.

На фоне этих шагов потери российской армии продолжают превышать темпы пополнения. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что за один из последних месяцев РФ потеряла почти 32 тысячи военнослужащих, мобилизовав при этом около 22 тысяч — то есть с чистым дефицитом личного состава.



Напомним, Россия легализовала призыв жителей временно оккупированных территорий Украины — теперь мобилизацию будут проводить в течение всего года, с 1 января по 31 декабря.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»