ВСУ ударили по военным объектам на оккупированных территориях Донетчины и Запорожской области

Украинские военнослужащие нанесли удар по району сосредоточения живой силы российских оккупантов в районе Родинского Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Кроме того, было нанесено прицельное поражение по составу материально-технических средств противника в районе Новозлатополя и пункту управления БПЛА в районе Полтавки Запорожской области.



Ранее мы писали, что в сети распространили видео доразведки боем после уничтожения склада с 10 тысячами российских FPV-дронов и 10 единиц техники.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

